Simge Tertemiz kimdir? Simge Tertemiz kaç nerelidir, kaç yaşındadır?

Ünlü sunucu Simge Tertemiz, çok acı bir haberle gündeme geldi. Simge Tertemiz’in babası 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Simge Tertemiz, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu haber sonrası internette Simge Tertemiz hakkında arama yapılıyor. Peki, Simge Tertemiz kimdir? Simge Tertemiz aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Televizyonların ünlü sunucularından olan Simge Tertemiz'in babası vefat etti. Simge Tertemiz acı haberi bu mesajla paylaştı;

“Canım babam, çınarım, Hakk’ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın.”

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Türk sunucu, manken ve oyuncu Simge Tertemiz, 9 Eylül 1988 tarihinde İskenderun’da dünyaya geldi. Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi mezun oldu.. 2002 “Best Model of Turkey” gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 “Best Model of Turkey” birinciliği, 2004 “Best Model of The World” dördüncülüğü, 2004 “Miss Tourism” beşinciliğine sahip.

Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır. ATV’de Özel Hat magazin programını sunmuştur. 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır. Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilmiştir.

2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için, 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikahıyla evlendi ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuğu oldu. Sansasyonel bir şekilde, bir süre daha devam eden Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu’nun evliliği, 2014’te sona erdi.