Simge’den aşk açıklaması: ‘Hayatıma kim girecek merak ediyorum’

Akustik konserlerine başlayan Simge, şu anda hayatında kimsenin olmadığını, ancak aşkı aradığını belirterek, "Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum" dedi.

Başarılı popçu Simge, Gişe Organizasyon ile akustik konser serisinin ilkini Caddebostan Kültür Merkezinde verdi. Konserde Salih Balta ve Nazlı Ceren Köksal imzalı iki kıyafet giyen Simge, güzelliği ile göz doldurdu. Kendi şarkılarının yanı sıra hoşlandığı şarkıların akustik hallerini de seslendiren Simge’nin konserini Melahat Gürses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, İrem Sak, Ersay Üner, Müjde Uzman, Alper Narman, Onur Bayraşa, Onurr, Fikri Karayel, Ayşegül Mermer gibi isimler de izledi.

‘PİZZA SEÇER GİBİ SEVGİLİ SİPARİŞİ VEREMEZSİNİZ’

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Simge, “Uzun zamandır yalnızım. Kalbim boş ama aşka kapım açık. Hayatımı artık özel biriyle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım ve enerjimi yolladım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter çok önemli. İlle de kriter isterseniz; komik olsun, beni güldürsün. Birlikte eğlenelim” dedi.

‘KENDİMİ GÜZEL BULUYORUM’

Aşka kapılarını açtığını söyleyen Simge, kendini güzel bulduğunu da itiraf etti. Simge, “Kendimi güzel buluyorum. Seksi miyim, bilmiyorum. Ama öyle algılanmak hoşuma gidiyor” diye konuştu.