Simge’den aşk açıklaması

Başarılı popçu Simge, Kadıköy’de bulunan bir AVM’de sahne aldı. Pop müziğin hiçbir zaman ölmeyeceğini söyleyen Simge, “Popüler müzik sound’ları dönemsel olarak değişebilir. Mesela bu yıl rap popüler oldu ve onu dinledik. Bazen rock bazen de arabesk ön planda oluyor. Ancak popüler müziğe Türkiye'de Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Tarkan gibi isimler ve bizler olduğu sürece hiçbir şey olmaz” dedi.

Resme olan ilgisi sebebiyle evinin bir bölümünü atölye olarak kullanan Simge, bir gün kimsesiz çocuklar için sergi açabileceğini söyledi.



‘KOMİK OLSUN, BENİ GÜLDÜRSÜN’

Kalbinin boş olduğunu söyleyen Simge, aşk konusuyla ilgili de şöyle dedi: “Aşkı her zaman bekliyorum, kalbim bomboş. Bu yoğunlukta umarım biriyle tanışacak şansı bulurum. Aşk için bir kriter olmamalı, kimi zaman hiç ummadığınız birini sevebiliyorsunuz. Pizza seçer gibi zeytini olsun, sosis olsun, mısır olsun gibi seçenekler belirleyemiyorsunuz. Ancak benim için karakteri çok önemli ve illa bir kriter söylemek gerekirse komik olsun, beni güldürmesi ve birlikte iyi vakit geçirmemiz önemli.”

İbrahim Büyükak'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği “Bayi Toplantısı” adlı komedi filminde yer alan Simge, “Oyunculuk beni biraz zorluyor ancak önünü de kesmek istemem heyecanlandıracak bir proje olursa yer alabilirim” dedi.