Sinan Akçıl, boşandığı eşi Burcu Kıratlı’ya doğum gününde evlenme teklif etti

Müzisyen Sinan Akçıl, eylül ayında tek celsede boşandığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı’ya doğum gününde yeniden evlenme teklifinde bulundu. Ünlü çift yeniden evlenmeye hazırlanıyor.

Akçıl, Instagram hesabından bir paylaşımla da aşkını ilan etmeyi ihmal etmedi. Ünlü müzisyen, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Herhalde buna itiraz eden olmaz. Yazsam süslü cümlelerin en büyüklerini ben yazarım da gerek yok… Yaşatmak, bazen yazmaktan iyidir… İyi ki doğmuşsun güzel Mucizem, beni değiştirmek imkansız değilmiş çünkü zaten ben senin için değişmeye hazırmışım… Doğum günün kutlu olsun. 23 Temmuz en önemli tarihtir, dağılın diğer günler.”

Çift, 2019 Ocak ayında Amsterdam’da nikah masasına oturmuş, eylül ayında ise boşanmıştı. Boşandıktan sonra ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, kasım ayında tekrar bir araya gelmişlerdi.