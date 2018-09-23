Sinan Akçıl: “Dolara karşıyım TL ile alışveriş yapıyorum”

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Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Sinan Akçıl, “Bursa’ya bugün bir kez daha aşık oldum sayenizde. Benim gözlerim yeşil ve bu gözlerle gördüğüm sizin sevginiz bembeyaz. Kısaca yaşasın yeşil-beyaz Bursa diyorum. Bursa’dan ev alacağım ama dolarla değil. Dolara karşıyım artık. Türk lirasıyla alacağım” dedi.

‘NEFRET EDEREK AYRILMADIM’

Hayranlarından biri ünlü sanatçıya, “Eski ya da yeni kimseyi sevme bizi sev” diye bağırınca Akçıl, “Ben hiçbir kız arkadaşımdan nefret ederek ya da edilerek ayrılmadım. Arkadaş kalmayı istedim. Becerebildiğimiz de oldu beceremediğimiz de. Siz de öyle yapın ama sizinle aşkımız başka. Onu bu işlere karıştırmayalım” şeklinde konuştu.