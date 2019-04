Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor iddiası

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile Amsterdam’da evlenmişti. Ünlü çift hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. 2. Sayfa’nın haberine göre; Ünlü çift boşanıyor. İkili arasında yaşanan kıskançlık krizi büyüdü ve ikili boşanmaya karar verdi. Hatta Sinan Akçıl’ın avukatına boşanma davası için talimat verdiği de konuşuluyor. Yine kulislerde konuşulanlara göre Burcu Kıratlı’nın evliliğini kurtarmak istemesine rağmen Akçıl avukatına boşanmak istediğini beyan etmiş ancak dilekçe vermemiş.

SİNAN AKÇIL’DAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA

Şarkıcı Sinan Akçıl, iddiaların ortaya atıldığı 2. Sayfa programına canlı telefonla bağlanarak boşanacaklarına dair iddialara dair açıklık getirdi. Akçıl canlı yayında şunları söyledi: “Bir bir aileyiz ve bu iddiaların sonrasında devreye girmem gerektiğini düşündüm. Bu tarz haberlerin yapılmasını bekliyordum ancak biraz erken oldu. Baştan söyleyeyim boşanma gibi bir durum yok. Tabi ki her evlilikte tatsızlıklar olur ancak biz sevgiyi aşan bir çiftiz. Ayrıca buradan bir konuyu da düzeltmek isterim. Eski ilişkilerimin adını verdiğim bir röportajım olmadı bu yalan haber… Biz eşimle yaza düğün yapalım diye konuşurken bu haberlerin çıkması hoş olmadı. Kıskançlık kaynaklı bir sorun olmadı kaldı ki ben de Burcu’yu kıskanan bir çocuğum. Şu an için hiçbir problem yok ve her şey yolunda gidiyor”