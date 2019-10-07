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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Paris’te aşk tazeliyor
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Paris’te aşk tazeliyor
Yaklaşık bir ay önce boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, şu an aşk şehri Paris'te tatil yapıyor. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, birbirlerine yeniden şans verdi.
Magazin 7 Ekim 2019 - 11:49

Daha önce de evliliklerinde sorunlar olduğu için boşanmaya karar veren, daha sonra yeniden deneyen ama yine de evliliklerini kurtaramayan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yaklaşık bir ay önce boşanmıştı.
Boşanmanın ardından soluğu aşk şehri Paris’te alan çift, burada birbirlerine yeniden şans verdi. Kısa bir süre önce de sosyal medya hesabından ‘24.09.209 Milat’ şeklinde bir paylaşım yapan Sinan Akçıl kafaları karıştırmıştı. Bunun ne anlama geldiği merak eden takipçileri sonunda sır pedesini araladı ve çiftin 24 Eylül’de yeniden barıştığını bu sayede anlamış oldu.
Aşklarını tazeleyen Akçıl ve Kıratlı birbirlerini hala sevdiklerini ve evliliklerinin de inat uğruna bittiğini açıkladı. Akçıl “Sonuna kadar aşkımın arkasındayım. En değerli varlığım Burcu’ açıklamasında bulundu… Çiftin yeniden evlenebilecekleri de konuşulanlar arasında…

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