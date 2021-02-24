Sinan Akçıl’dan Işın Karaca’ya yanıt

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018’de sürpriz bir şekilde Amsterdam’da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Ünlü çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha verdi. Bir dargın bir barışık aşklarına devam eden ikili, geçen günlerde yeniden nikâh masasına oturdu.

40 KİŞİ GELDİ

Beşiktaş’taki bir otelde gerçekleşen nikâh töreninde, çiftin şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı. Nikah törenine, aralarında Semiraris Pekkan, Berkay-Özlem Ada Şahin, Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişi katıldı.

Kıratlı ile törene katılanların, Sinan Akçıl’ın ‘Tabi Tabi’ şarkısı ile eğlendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıcı Işın Karaca da pandemi nedeniyle bu görüntüleri eleştirdi. Akçıl’dan ise yanıt gecikmedi.

“KÖTÜ NİYETLİLERE SESLENİYORUM”

Akçıl yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş, davetli listemiz 40 kişiydi. Herkesin HES kodu alındı ve herkesi otelde ağırladık. Buradan ekmek çıkmaz. Kötü niyetli 3-5 kişi size sesleniyorum: Arkanıza yaslanıp şahit olduğunuz romantizmin tadını çıkartın” dedi.

“KÜSERİM”

Işın Karaca, Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin düğününde çekilen görüntülere şöyle tepki göstermişti: “Allah bir yastıkta kocatsın ama bu kadar insan, düğünler, partiler, kongrelerde binlerce insan! Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok. Vallahi bilip de söylemiyorsanız küserim!”