Sinan Çetin’den Cem Özer açıklaması

Geride bıraktığımız yılın son aylarını hastanede yoğun bakımda geçiren Cem Özer, 2018’in son günlerinde hayatla olan mücadelesini kazanmış ve sonrasında yaptığı açıklamalarla yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin’e ağır göndermelerde bulunmuştu. Çetin’in filminin setinde oynarken ayağını kıran ve sonrasında hastanede yattığı sırada durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Cem Özer 42 gün sonra taburcu edilmiş ve yaptığı basın açıklamasında Sinan Çetin’in üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini ve kendisinin bu halde olmasının sebebinin Çetin olduğunu söylemişti. Hastane masrafları 150 bin lira civarında tutan Özer şunları söylemişti: “Onun zorlamasıyla bu kaza oldu, sigorta yaptırmadı… Filmin yayınlanmaması ya da çekimlerinin devam etmemesi bana bir şey kaybettirmez ancak Sinan’a – parayı çok sevdiği için söylüyorum- çok şey kaybettirir. Hastane masraflarını ben karşıladım, bu kaza Sinan’ın setinde, onun zorlamasıyla, müdahale etmemesiyle, gereken önlemleri almamasıyla gerçekleşti.

SİNAN ÇETİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Geride bıraktığımız akşam çıktığı bir gece gezmesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinan Çetin, kendisine yöneltilen Cem Özer sorularıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kırık çıkıktan meydana gelen masrafları karşılarız, ancak hastanede yoğun bakımda yatılan o 42 günü karşılayamayız. Kendisinin hastanede yattığı süre zarfında onu bekledik ancak bu saatten sonra birlikte çalışamayız. Yaptığı o açıklamalardan sonra bu mümkün değil. Ona en çok iş veren kişilerden biri benim…”