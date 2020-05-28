Sinan Özen kızı Neva’nın sağlık durumunu paylaştı

Özen, geçen şubatta dünyaya gelen ikiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Minik Neva, bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle üst üste ameliyat olmuştu.

Sinan Özen bundan dört yıl önce evlendiği Burcu Kartal’dan ikiz bebek sahibi olmuş ancak yaşadığı mutluluk kızı Neva’nın rahatsızlığı nedeniyle yarım kalmıştı. Başarılı isim bu ayın ilk günlerinde bir açıklamada bulunmuş ve Neva’nın beş ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

Sinan Özen, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı son videoda kızının sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler verdi.