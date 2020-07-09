Sinan Özen, onlarca kez ameliyat olan kızı Neva hakkında basın açıklaması yaptı

Şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal, geçtiğimiz şubat ayında ikiz bebeklerini kucağına almış fakat kız bebekleri Neva bağırsak rahatsızlığından hastanede tedavi altına alınmış ve 5 kez ameliyat geçirmişti. Sinan Özen minik Neva’nın doktorları ile birlikte bir basın açıklaması yaptı ve kızının son durumu hakkında konuştu...

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, ikiz bebeklerinden kızı Neva’nın sağlık durumu ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Minik Neva'nın son durumunu açıklamak üzere basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Burak Tander şöyle konuştu:

*Biliyorsunuz Neva bebeğimizin büyük bir rahatsızlığı var. Bu rahatsızlık az rastlanılan bağırsak rahatsızlığı ve ne yazık ki bağırsakları çalışmıyor ve birkaç ameliyat geçirmesi gerekti. Bu ameliyatların 2 tanesinde ne yazık ki bağırsak delinmesinden dolayı acil olarak ameliyat etmek zorunda kaldık.

*Bu rahatsızlığın modern tıp kesin tedavisini bilmiyor ancak modern tıpta bir değil değişik tedavi yöntemleri var ve biz o tedavilerin tamamını uyguluyoruz. Ne mutlu ki ülkemiz ve kurumumuz bu yöntemlerde etkin ve ehiller. Biz büyük bir ekibiz ve tabii ki Neva'nın anne ve babası inanılmaz dirayetli, sabırlı ve işbirlikçi şekilde bilim insanlarına yardımcı oluyorlar eğer onlar olmasaydı bu noktalara gelemezdik. Neva bebek müthiş güçlü bir bebek. Biz de onun bu çabalarına karşılık umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz.

‘KIZIM BAKIŞLARIYLA BİZE HER ŞEYİ ANLATIYOR’

Doktorların açıklamalarından sonra kameralar karşısına geçen Sinan Özen, kızı Neva Bebek için duygularını basın mensupları ile paylaştı Özen şunları söyledi:

*Kıymetli basın mensupları… Son günlerde Neva’nın durumunu merak eden sevdiklerimizden gelen mesajlar ve televizyonlardan gelen röportaj ve program davetleri üzerine bu basın açıklamasını düzenleme kararı aldık. Bildiğiniz üzere ben prensip olarak aile hayatımı genellikle ve mecbur kalmadıkça ekranlardan uzak tutarak sanat hayatımı devam ettirmeyi tercih ediyorum.

*Bu sebeple de Neva’nın sağlık durumuyla ilgili özel röportajlar yapmak veya programlara icabet etmektense merak eden sevdiklerimize en doğru bilgiyi verebilecek hocalarımızın kamuoyunu bilgilendirmelerinin daha doğru olacağını düşündük.

*Gecesini gündüzüne katarak kızımız Neva’nın tedavisiyle ilgilenen başta buradaki hocalarımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kızımız Neva'ya annesi ile birlikte masallar okuyarak destek olmaya çalışıyoruz. İletişimi çok kuvvetli bir bebek, bakışlarıyla bizlere her şeyi anlatıyor. Umarım en kısa zamanda sağlıcakla kucağımıza alıp evimize döneceğiz.