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Sinan Özen’in 8 aylık kızı 7. kez ameliyata alındı
Sinan Özen’in 8 aylık kızı 7. kez ameliyata alındı
Şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebekleri bugün 7. kez ameliyata girdi. Ameliyat öncesi duygusal anlar yaşayan Özen'in sözleri eşini gözyaşlarına boğdu.
Magazin 17 Ekim 2020 - 14:09

Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünya evine girdi. Çiftin 8 ay önce Neva ve Sanberk adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Ancak ailenin mutlulukları kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

“ÖNCE ALLAH’A SONRA DOKTORLARA EMANET ETTİK”

56 yaşındaki Sinan Özen’in 8 aylık bebeği Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı.

Bebeklerini ameliyathaneye uğurlarken duygu dolu anlar yaşayan acılı aile, o anları Instagram hesabından yayınlayarak dua istedi.

 

Videoda Sinan Özen, kızını ameliyata uğurlarken “Bebeğim, kızım iyi olacaksın. Korkma kızım, sen çok güçlüsün” derken anne ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkıcı yaptığı paylaşımda “Neva’mızı önce Allah’a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 14:31 - 17.10.2020
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