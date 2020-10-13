Sinan Özen’in kızı 7. kez ameliyat olacak

Şarkıcı Sinan Özen, sosyal medya hesabından minik kızı Neva için dua istedi. Özen paylaşımında "Kızım Neva 17 Ekim'de önemli bir ameliyata girecek, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal’ın, şubat ayı sonunda bir kız bir erkek bebeği oldu. Sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva şimdiye kadar altı ameliyat geçirdi.

DUA İSTEDİ

Kızı yine ameliyata girecek olan Sinan Özen yaptığı paylaşımla dua istedi ve şunları söyledi:

* Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin.