Sinan Özen’in kızı 7. kez ameliyat olacak
Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal’ın, şubat ayı sonunda bir kız bir erkek bebeği oldu. Sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.
Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva şimdiye kadar altı ameliyat geçirdi.
DUA İSTEDİ
Kızı yine ameliyata girecek olan Sinan Özen yaptığı paylaşımla dua istedi ve şunları söyledi:
* Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin.