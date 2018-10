Sinan Tuzcu kimdir? Sinan Tuzcu nereli ve kaç yaşında?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şu sıralar Atv’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde, Kaleli ailesini yöneten, sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam olan Mustafa Kaleli karakterini canlandıran Sinan Tuzcu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sinan Tuzcu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SİNAN TUZCU KİMDİR?

Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Gaziantepli’dir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalından 2004 yılında mezun oldu. Daha sonra Londra'ya gitti ve Arcola Theatre bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vb. işlerde çalıştı. Konsevatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yardımcı oyuncu olarak sahneye çıktı. Aynı zamanda Ankara Sanat Atölyesi'nde 5 sene profesyonel olarak çalıştı.

Televizyonda 2006 yılında yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizisi ile tanınmaya başladı. 2007 yılında ABC’de yayınlanan Türk ABD ortak yapımı 3 bölümlük, The Treasure Of Uragit (Uragit Hazinesi) adlı dizide Mustapha karakterine hayat vermiştir.

2006 yılında kendisi gibi oyuncu olan Dolunay Soysert ile dünya evine girmiş, 22 Temmuz 2016 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştır.

Atv ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Osman Sınav ve Emre Kabakuşak’ın yaptığı, başrollerinde ise İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mustafa Kaleli rolünü canlandırıyor. Sinan Tuzcu, 1.86 metre boyunda 78 kilo ve Yengeç burcudur.

Sinan Tuzcu’nun rol aldığı tiyatro oyunları:

2011 – Şems!.. Unutma!… – Tiyatro Cef

2008 – Sürmanşet – İstanbul Halk Tiyatrosu

2007 – Can Tarlası – İstanbul Halk Tiyatrosu

2007 – Hamlet – Duru Tiyatro

2005 – Ayşe Opereti – MKM

2003 – Haldun Taner Kabere – Mimar Sinan Oyuncuları

2002 – Release The Beat – Arcola Theatre

2002 – İstanbul 90 Derece – Eminönü Halk Eğitim Merkezi

2002 – Kırık Testi – Mimar Sinan Oyuncuları

2001 – Sevdalı Bulut – İstanbul Gölge Oyuncuları

Senaryo:

2016 – Kehribar (TV Dizisi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (TV Dizisi)

2014 – Emanet (TV Dizisi)

Sinan Tuzcu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Mustafa Kaleli) (TV Dizisi)

2017 – 7YÜZ (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Tamer) (TV Dizisi)

2016 – 2017 – Arka Sokaklar (11. ve 12. Sezon) (Oktay) (TV Dizisi)

2015 – Saruhan (Yençeri Ağası Arif) (TV Filmi)

2014 – Tanıklar (TV Dizisi)

2014 – Aşk Ekmek Hayaller (Ferit) (TV Dizisi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (Şefik) (Sinema Filmi)

2013 – Görüş Günü Kadınları (Mehmet) (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (Yılmaz) (TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Dedo) (TV Dizisi)

2011 – Aşk ve Ceza 2. Sezon (Hakan) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Atatürk (25-45 yaş) – Ali Rıza Efendi) (Sinema Filmi)

2009 – Orada (Mazhar Gümüş) (Sinema Filmi)

2009 – Nefes (Göksenin) (TV Dizisi)

2009 – Avatar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Altın Kızlar (Yusuf) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Yol Arkadaşım (Sertaç Aydeniz) (TV Dizisi)

2008 – The Treasure of Ugart (Mustapha) (TV Dizisi)

2008 – Mevlana Aşkı Dansı (Mevlana Celaleddin-i Rumi) (Sinema Filmi)

2008 – Jack Hunter and the Quest for … (Mustafa) (TV Dizisi)

2008 – Adanalı (1. Sezon) (Soyguncu) (TV Dizisi)

2007 – Çemberin Dışında (Cesur Akıncı) (TV Dizisi)

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı (Telefon İşçisi) (Sinema Filmi)

2007 – Mavi Gözlü Dev (Yusuf) (Sinema Filmi)

2007 – 2008 – Elveda Rumeli (Kadı Efendi) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Sen Beklerken (Ziya-Kaan) (TV Dizisi)

2005 – The Net 2.0 (Sahte Polis) (Sinema Filmi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Ömer Tekiner) (TV Dizisi)

2003 – İnşaat (Cemal) (Sinema Filmi)