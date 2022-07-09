Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı’dan soyadı hamlesi
Sunucu Müge Anlı, , programının canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu. 25 Haziran'da hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştiren Anlı, sosyal medyada soyadını değiştirdi.
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı, geçen hafta sonu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikâh masasına oturmuştu.
Herkes nikâhtan gelecek fotoğrafı beklerken Anlı’dan sürpriz bir hamle geldi.
Sunucu, Instagram hesabını ‘Müge Anlı Yüzbaşıoğlu’ olarak değiştirdi.
MÜJDEYİ CANLI YAYINDA VERMİŞTİ
Müge Anlı, “Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu” açıklamasını yapmıştı.