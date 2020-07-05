Sindirella filmi kaç yılında çekilmiştir? Sindirella konusu ne, oyuncuları kim?

Üvey ailesi tarafından sürekli dışlanan Sindirella’nın hayatı, bir yabancı ile tanışınca değişmek üzeridir. Masal kahramanı Sindirella’nın hikayesi bu sefer beyazperde olacak. İşte Sindiriella filmi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

Çocukların en sevdiği masal kahramanlarından biri olan Sindirella, Kenneth Branagh yönetmenliğinde 2015 yılında sinemaya uyarlanmıştır. İşte Sindirella filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

SİNDİRELLA KONUSU

Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder. Fakat Ella’nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…

SİNDİRELLA OYUNCULARI

Klasik Cinderella hikayesi bu modern uyarlamasında Cinderallayı Lily James oynarken, kadroda kendisine Cate Blanchett (Tremaine), Helena Bonham Carter (Koruyucu Peri), ve Richard Madden (Prens) eşlik ediyor. Ölümcül Oyun, Jack Ryan: Gölge Ajan, Thor gibi filmleriyle hatırladığımız Kenneth Branagh'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Aline Brosh McKenna ve Chris Weitz kaleme alıyor. Görüntü yönetmenliğini Haris Zambarloukos'un üstlendiği filmin müzikleri ise Cesur, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Thor, Macera Adası, Eragon, Ölüm Tohumları gibi filmlerinde müziklerine imza atan Patrick Doyle'a ait.