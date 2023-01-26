Sinem Kobal: Birlikte büyümemize inanamıyorum
Eski dostlar Sinem Kobal, Edis, Cemre Kemer ve Gülşen Aybaba bir araya geldi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflara ise beğeni yağdı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan iki çocuk annesi Sinem Kobal, eski dostlarıyla buluştu.
Edis ve dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer ile Gülşen Aybaba’yla sürpriz buluşmanın fotoğrafını ise Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştı.
“2011’DEN BERİ…”
35 yaşındaki ünlü oyuncu çok beğenilen fotoğrafı yayınladıktan sonra, “2011’den beri… Birlikte büyümemize inanamıyorum” notunu düştü.