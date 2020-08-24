Sinem Kobal hamile haliyle ilk kez görüntülendi

Şimdilerde anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, kontrole gittiği doktor çıkışında muhabirler tarafından ilk kez görüntülendi.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi. Eşi ile kontrole gelen Sinem Kobal “Her şey yolunda” dedi.

Bir kız bebek bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Nişantaşı'nda özel bir kliniğe kontrole gitti. Klinikten el ele çıkan Kenan İmirzalioğlu “Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın” dedi.

Sinem Kobal da “Her şey yolunda kontrole geldik” diye konuştu.