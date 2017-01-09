Sinem Kobal kara yattı

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İkili magazin gündeminde çok fazla görünmese de zaman zaman haklarında haberler yapılıyor. Çift hakkında öne çıkan haberlerse hamilelik ve bebek üzerine… Ancak Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda bu tarz konuların çok uzağında görülüyor. Kobal’ın son paylaşımı İstanbul’daki kar yağışı üzerine oldu. Evinin bahçesinde biriken karların içine kendisini bırakan Sinem Kobal o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



