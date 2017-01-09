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Sinem Kobal kara yattı
Sinem Kobal kara yattı
Geride bıraktığımız yılın mayıs ayında dünya evine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu evliliği son derece mutlu mesut bir şekilde ilerliyor.
Magazin 9 Ocak 2017 - 09:24

İkili magazin gündeminde çok fazla görünmese de zaman zaman haklarında haberler yapılıyor. Çift hakkında öne çıkan haberlerse hamilelik ve bebek üzerine… Ancak Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda bu tarz konuların çok uzağında görülüyor. Kobal’ın son paylaşımı İstanbul’daki kar yağışı üzerine oldu. Evinin bahçesinde biriken karların içine kendisini bırakan Sinem Kobal o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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