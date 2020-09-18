Sinem Kobal kimdir, kaç yaşında?

Güzel oyuncu Sinem Kobal oynadığı Sihirli Annem dizisiyle birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra dizi setlerine ara verip reklam çekimlerine ağırlık verdi. Şu sıralar ise magazin gündeminden düşmeyen Sinem Kobal'ın hayatı ve hamileliği oldukça merak ediliyor.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

14 Ağustos 1987 tarihinde, inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak, İstanbul'da dünyaya geldi.

SİNEM KOBAL’IN OKUL HAYATI

Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991–1999 yılları arasında, sekiz yıl boyunda bale eğitimine devam etti. İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden 2001 yılında mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımıyla beraber İstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve de aikido yapmaya devam etti.

SİNEM KOBAL’IN KARİYERİ

Sinem Kobal'ın Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı.2000–2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı'nın kadrosunda, Sinem Kobal'ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal'a Jetix Çocuk Ödülleri'nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. Dadı'nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü'ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.

2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise Lise Defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik-gerilim filmi ile ilk sinema denemesine imza attı. 2008 yılında Ayakta Kal, 2009 yılında ise Romantik Komedi gibi yapımlarda yer aldı.

Genç oyuncunun 2006–2009 yılları arasında rol aldığı Selena adlı dizi, hayran kitlesini büyük oranda arttırdı. Fantastik bir dizi olan ve ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden Selena'da, genç oyuncu, Cansu Demirci ve Gizem Güven ile beraber kamera karşısına geçti. Sinem Kobal, 2010 senes yaz ayında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı. 5 Şubat 2010 tarihinde ise Romantik Komedi filminde “Didem” karakterini oynadı. 14 Şubat 2013 tarihinde ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolünü sürdürdü.

Sinem Kobal, 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirdi.