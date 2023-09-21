Sinem Kobal su altında poz verdi

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, Instagram hesabından su altında çekilen pozlarını paylaştı.

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Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmiş, 2020 yılında Lalin’i geçen yıl da Leyla’yı dünyaya getirmişti.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Kobal, Instagram hesabını aktif kullanıyor.

36 yaşındaki oyuncu suyun altında verdiği pozları deniz anası emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.

Kobal’a kısa sürede 30 binden fazla beğeni geldi.

KIZLARIM BENİ GÜNDEN GÜNE DEĞİŞTİRİYOR”

Öte yandan birkaç ay önce bir dergiye verdiği röportajda ailesiyle ilgili konuşan Sinem Kobal, “Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Leyla ile Lalin’in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum” demişti.

“Anneliği keşfediyorum” ifadelerini kullanan Kobal, “Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor; buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum” diye konuşmuştu.