Sinem Kobal ilk kez aile pozunu paylaştı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, kızları Lalin ve Leyla ile Antalya'da tatil pozu verdi.

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Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmiş, 2020 yılında Lalin’i geçen yıl da Leyla’yı dünyaya getirmişti.

Şimdilerde Antalya’da tatilde olan Sinem Kobal, ilk kez ailece verdikleri pozu Instagram hesabından paylaştı.

Kobal’ın binlerce beğeni alan pozuna Filiz Akın, Burçin Terzioğlu, Ebru Akel, Burcu Kara, Aydan Taş gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

“KIZLARIM BENİ GÜNDEN GÜNE DEĞİŞTİRİYOR”

Öte yandan birkaç ay önce bir dergiye verdiği röportajda ailesiyle ilgili konuşan Sinem Kobal, “Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Leyla ile Lalin’in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum” demişti.

“Anneliği keşfediyorum” ifadelerini kullanan Kobal, “Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor; buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum” diye konuşmuştu.