Sinem Kobal’a bebek çağrısı

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Bundan iki yıl önce mayıs ayında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, bir süredir yeni bir proje haberiyle gündeme gelmiyor. Sosyal medya hesabından özel hayatına dair karelerle zaman zaman hayranlarının karşısına çıkan Kobal, yeni fotoğraf paylaşımlarıyla yine çok sayıda beğeni aldı.

YORUMLARDA BEBEK ÇAĞRISI…

Kobal’ın yeni fotoğraflarını beğenen takipçileri bu karelere yaptıkları yorumlarla güzel oyuncudan bebek beklediklerini söyledi. Özellikle Şükran Ovalı’nın da adını vererek ‘bebek için kariyer bahanen de kalmadı’ şeklinde yorumlarda bulunan takipçileri çiftten gelecek müjdeyi beklediklerinin altını çizdi.