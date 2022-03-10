Sinem Kobal’dan Burçin Terzioğlu’na doğum günü kutlaması

Oyuncu Sinem Kobal, 42 yaşına basan yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

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2016 yılında nikâh masasına oturduğu meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, Instagram hesabından 42 yaşına basan yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu’nun doğum gününü kutladı.

Kobal, Terzioğlu ile verdiği pozu “İyi ki doğdun kıymetlim. Seni her şeyden çok seviyorum” mesajıyla paylaştı.