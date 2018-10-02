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Sinem Kobal’dan evlilikle ilgili ilk açıklama
Sinem Kobal’dan evlilikle ilgili ilk açıklama
Bundan iki yıl önce mayıs ayında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen oyuncu Sinem Kobal, bir dergiye verdiği röportajda evliliğiyle ilgili konuştu.
Magazin 2 Ekim 2018 - 11:00

Son olarak bir ayakkabı firmasının reklam yüzü olan Sinem Kobal, All dergisine verdiği röportajda İmirzalıoğlu ile sürdürdüğü evliliği hakkındaki soruları yanıtladı. Sinem Kobal, “Evlilik hayatında nasıl bir dönemdesin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Her şeyin daha da güzelleştiği, aşkın emekle harmanlandığı, aile olmanın mutluluğunu ve huzurunu hissettiğim bir dönemdeyim. Bin şükür.”

TAKİPÇİLERİ BEBEK İSTİYOR

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan Sinem Kobal'ın yeni fotoğraflarını beğenen takipçileri de sürekli çiftten bebek beklediklerini yazıyor. Özellikle Şükran Ovalı'nın da adını vererek ‘bebek için kariyer bahanen de kalmadı' şeklinde yorumlarda bulunan takipçileri çiftten gelecek müjdeyi bekliyor. Kenan İmirzalıoğlu'yla evlendikten sonra ücretine zam yapan Sinem Kobal, iddiaya göre 1 milyon lira istediği için ‘Romantik Komedi 3' filminin kadrosundan çıkarılmıştı.

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