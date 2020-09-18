Sinem Kobal’dan hamilelik paylaşımı

Gelecek ay bebeğini kucağına almaya hazırlanan Sinem Kobal, hamilelik dönemine özel bir çekim gerçekleştirdi. Uzun zamandır sevenlerinin büyük bir heyecanla fotoğraf beklediği Kobal, bu özel çekimden ilk kareleri Instagram sayfasından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal hamileliğini 5 ay boyunca gizlemişti. Önümüzdeki ay bebeğini kucağına alması beklenen Kobal’dan yeni fotoğraf geldi.



SİNEM KOBAL İLK KEZ PAYLAŞTI

Son dönemde hiç karnını gösteren poz paylaşmadığı için hayranlarının mesaj yağmuruna tuttuğu 8 aylık hamile olan güzel oyuncu Sinem Kobal modaya uydu ve çektirdiği yeni pozları ilk kez paylaştı. 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile Ayvalık'ta dünya evine giren ve bir kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın annelik heyecanı objektife yansıdı.

