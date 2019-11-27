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Sinem Kobal’ın duymazlıktan geldiği soru…
Sinem Kobal’ın duymazlıktan geldiği soru…
'Gönül İşleri' dizisinin oyuncuları Sinem Kobal, Selma Ergeç, Bennu Yıldırımlar ve dizinin yönetmeni Türkan Derya geçtiğimiz gün bir araya geldi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Kasım 2019 - 07:46

Uzun zaman sonra bir araya gelen ekip mekan çıkışında, “Artık sıkça toplanacağız” açıklamasını yaptı.

Birbirleriyle vedalaştıktan sonra hızla araçlarına giden ünlü oyunculardan Bennu Yıldırımlar’ın elindeki çiçek dikkat çekti. ‘Çiçeği kim aldı?’ sorusuna Yıldırımlar, “Arkadaşlar sürpriz yapmış. Bana almışlar” diye cevap verdi.

Sinem Kobal ise sorulardan hızla uzaklaştı. Gazetecilere “kolay gelsin” demekle yetinen güzel oyuncu, hamile olduğu yönünde çıkan haberleri duymazlıktan geldi.

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