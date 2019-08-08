Sinem Öztürk dizi tekliflerini kabul etmiyor

Sinem Öztürk, önceki gün kız arkadaşıyla Akmerkez'de alışveriş turunda görüntülendi. İkizleri bırakmak zor oldu diyen oyuncu, “Biraz çocukları bırakmak zor oldu ama alışverişe çıkmam gerekiyordu” diye konuştu.

‘BABAMIN ARKADAŞIYDI’

Yapımcı eşi Mustafa Uslu'nun yeni çektiği Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmle alakalı konuşan Öztürk, “Bulgaristan'a gidemedim çocukları bırakıp, Naim Süleymanoğlu babamın yakın arkadaşıydı. Ben küçükken hep bize gelirdi. O dönemde hikayesini bilmediğim için sadece halterci olarak biliyordum, şimdi olsa ne sorular sorardım” diye konuştu. Film için tatil planlarını askıya aldıklarını söyleyen oyuncu, kendisine gelen dizi tekliflerini düşünmediğini belirtip sadece çocuklarıyla ilgileneceğini söyledi. Güzel bir sinema filmi olursa onu düşünebilirim demeden geçmedi. Sinem Öztürk, avm içerisindeki petshopu incelemeden kendisini alıkoyamadı.