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Sinem Öztürk ikiz erkek bekliyor… Adları ise çok anlamlı!
Sinem Öztürk ikiz erkek bekliyor… Adları ise çok anlamlı!
İki yıl önce Mustafa Uslu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Öztürk, ikiz erkek bebek bekliyor.
Magazin 28 Eylül 2018 - 09:50

Son olarak ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2 yıl önce evlendiği yapımcı eşi Mustafa Uslu’nun bir süre önce bebek sahibi olacakları haberleri çıkmıştı. Geçen haftalarda katıldıkları Bodrum Türk Film Haftası’nda müjdeli haberi dostlarıyla paylaşan Sinem Öztürk’ün ikiz bebek beklediği ortaya çıktı. İki erkek çocuk sahibi olacak olan çift, çocuklarının ismini bile belirledi. Sözcü magazine konuşan Öztürk, kucağına almak için sabırsızlandığı bebeklerine Mustafa ve Kemal adını koyacaklarını söyledi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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