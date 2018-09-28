Sinem Öztürk ikiz erkek bekliyor… Adları ise çok anlamlı!

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Son olarak ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2 yıl önce evlendiği yapımcı eşi Mustafa Uslu’nun bir süre önce bebek sahibi olacakları haberleri çıkmıştı. Geçen haftalarda katıldıkları Bodrum Türk Film Haftası’nda müjdeli haberi dostlarıyla paylaşan Sinem Öztürk’ün ikiz bebek beklediği ortaya çıktı. İki erkek çocuk sahibi olacak olan çift, çocuklarının ismini bile belirledi. Sözcü magazine konuşan Öztürk, kucağına almak için sabırsızlandığı bebeklerine Mustafa ve Kemal adını koyacaklarını söyledi.