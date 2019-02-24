Sinem Öztürk Uslu’dan bebek partisi

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Öztürk Uslu geride bıraktığımız gün bebek partisi düzenledi.

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan Sinem Öztürk, ikiz bebek annesi olmaya hazırlanıyor.

Öztürk, doğacak bebekleri için baby shower partisi düzenledi. Partiye katılanlar arasında Hazal Kaya da vardı.

‘Kiralık Aşk' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2 yıl önce evlendiği yapımcı eşi Mustafa Uslu'nun geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri olacağını açıklamıştı. Çift, bebeklerine Mustafa ve Kemal isimlerini koyacaklarını duyurmuştu. Doğumuna sayılır günler kalan Sinem Uslu, doğacak bebekleri için baby shower partisi düzenledi.

Baby shower partisine Onur Büyüktopçu, Imane Elbani, geçtiğimiz günlerde Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya ve birçok ünlü isim katıldı.