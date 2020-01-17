Sinem Uslu’dan duygusal paylaşım

Sosyal medyanın eski fotoğraf paylaşma günü olan perşembe gününü pas geçmeyen isimlerden biri de Sinem Uslu oldu. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Uslu, hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini o anlara götürdü.

DUYGUSAL SATIRLAR

Prematüre bebeklerini kucağına aldığı ana dair fotoğrafları TBT gününde paylaşmayı tercih eden Sinem Uslu, şu satırları yazdı:

“Vaktinden önce gelen meleklerimiz… Tüm hayatımızı ışığınızla aydınlattınız. Sevgiyle büyütüyoruz birbirimizi… Tüm prematüre melek annelerine babalarına selam olsun. Zaman hızla akıyor ve TBT fotoğraflarını paylaşırken gurur ve umutla dolu küçük mutluluk gözyaşları süzülüyor yanaklarınızdan. Çünkü emin olun çok güçlüler ve öyle de olacaklar.”