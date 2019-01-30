Sinemaya yeni yıldızlar geliyor

UDF (Uluslararası Down Sendromu Federasyonu) desteğiyle hazırlanan bu yarışmayla sinema ve dizi sektörüne hizmet edecek yeni yüzler, yeni yetenekler keşfedilecek. Sinema ve dizi yapımcıları, yönetmenler ve oyuncuların katılacağı bu özel yarışmada seçilecek yeni yetenekler dizi ve sinemada boy gösterecekler.

AZERBAYCAN ADAYLARI BAKÜ’DE SEÇİLECEK

Sinema Güzeli Yarışması’nın başkanlığını yürüten gazeteci Hakan Solaker, Azerbaycan temsilciliğini üstlenen Aysel Nazım’ın davetlisi olarak 8 Şubat’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gidecek. Solaker, birbirinden ünlü Azeri sanatçılar ve yapımcılarla birlikte Azerbaycan seçmelerini gerçekleştirecekler. Böylece İstanbul’daki büyük finalde yarışacak olan Azeri bir genç kızla genç erkeği de seçmiş olacaklar.

BÜYÜK FİNAL 18 MART’TA

Yeşilçam’ın efsane oyuncuları Engin Çağlar, Meral Konrat, Nuri Alço, Didem Taslan, Aleyna Solaker, Kıvanç Terzioğlu, Şenol İpek ve Nesli Özsoy’dan oluşan büyük jüri, 18 Mart’ta yarışmanın Kral ve Kraliçesi’ni seçecekler.





Sinema Güzeli Yarışması’nın başkanı Hakan Solaker konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sinema Güzeli Yarışması’nın adayları, yalnız Türkiye’den değil, Avrupa ve Azerbaycan’dan da seçilecekler. Bu kişiler, kesinlikle akademik eğitimi almış ve almakta olan adaylardan seçilecektir. Yarışmaya katılımlar kesinlikle hiçbir ücret karşılığında olmayacaktır. Sinema ve dizi sektörüne gönül vermiş genç kardeşlerimizin akademik eğitimini almış ya da almakta olması yeterli olacaktır. Bağlı bulundukları oyunculuk akademileri bu konuda yarışmacılara katkıda bulunabilirler.”