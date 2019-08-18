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Sınırsızlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Sınırsızlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Filmseverler Rus yapımı Sınırsızlar filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Sınırsızlar filminin yönetmenliğini Sarik Andreasyan üstleniyor. Bir grup Süper Kahraman'ın maceralarını ele alan Sınırsızlar filmi hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizde.
Magazin 18 Ağustos 2019 - 18:49

Sınırsızlar filminin oyuncu kadrosunda; Alina Lanina, Sanzhar Madiyev, Sebastien Sisak, Anton Pampushnyy yer alıyor.

Sınırsızlar filminin konusu şöyle: Soğuk Savaş döneminde “Patriot” adlı bir organizasyon, çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir.

Çoklu Sovyet devletleri üyelerinden oluşan bu süper kahraman ekibi uzun yıllar boyunca kimliklerini gizli tutarak yaşarlar. Ancak kritik zamanlar geldiğinde bu ekip tekrar birleşmek zorunda kalacaktır…