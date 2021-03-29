Sıpa Arzu’nun Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığı

Corona virüsü vakalarının artması sonrası eşi Başak Dizer ile Bodrum’a giden oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Arzu isimli sıpayı sevdi.

Sıpa Arzu’nun Tatlıtuğ’a olan ilgisi görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Bu anları ise Başak Dizer Tatlıtuğ görüntüledi.

CORONAYA YAKALANMIŞ

Geçen aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan corona testinin pozitif çıktığını söylemişti.

Oyuncu, “Covid-19 ile zatürre şu anda birbirinden çok ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun corona olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti” ifadelerini kullanmıştı.

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