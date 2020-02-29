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Siparişler İbrahim Büyükak’a…
Siparişler İbrahim Büyükak’a…
Bayi Toplantısı filmiyle gişede başarıyı yakalayan İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler’deki bir restorana girerken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Şubat 2020 - 10:10

Taksiden inen Büyükak, aracın camını açık unutunca gerisin geriye dönüp taksinin camını kapattı. Eşi Nurdan Beşen'in arabasını aldığını söyleyen Büyükak, “Her şey onun için, arabamı aldı ama olsun” diye konuştu.

Filmiyle alakalı olumlu tepkiler aldığını söyleyen Büyükak, “İnsanaların filmi beğenmesi benim için çok önemli, gişe tabi ki önemli ama beğenilmesi benim için daha da önemli” diye konuştu. Rol aldığı reklam filmiyle alakalı arkadaşlarının kendisine takıldıklarını söyleyen Büyükak, “Beni arayıp takılıyorlar, spariş veriyorlar” şeklinde konuştu.

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