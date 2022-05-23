Sir Mick Jagger, Harry Styles’ın kendisine benzetilmesine itiraz ediyor

78 yaşındaki Sir Mick Jagger, kendisinin gençliğine, 28 yaşındaki Harry Styles'ın benzediğiyle ilgili iddialara itiraz ediyor. Ünlü rockçı, kariyerinin başlarında çok daha androjen olduğu konusunda ısrar ediyor.

Sozcu.com.tr

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Rolling Stones yıldızı, Harry Styles’ın hayranı olsa da seslerinin birbirine benzemediğini ve çok farklı performans tarzlarına sahip olduklarını söylüyor.

Müzisyen Sir Mick Jagger, The Sunday Times’a şunları söyledi: “Harry’den hoşlanıyorum. Ama, ondan çok daha fazla göz makyajı yapardım. Hadi ama, ben çok daha androjendim. Ve benimki gibi bir sesi yok ya da sahnede benim gibi hareket etmiyor. Benim genç halime yüzeysel bir benzerliği var, ki bu da sorun değil.”

1962’de kurulduğundan beri Rolling Stones üyesi olan Jagger, kariyerinin başlarında gösterişli bir stile sahipti. Sahneye çıkarken genellikle makyaj ve parlak renkli giysiler tercih ederdi.

28 yaşındaki eski One Direction yıldızı Harry Styles da performansları sırasında gösterişli kıyafetler giyiyor. Ve son zamanlarda sık sık ikonik yıldız Mick Jagger’a benzetiliyor.

Harry Styles, tahminen 100 milyon sterlinlik bir mal varlığına sahip, pop yıldızı geçen yıla göre de en zenginler listesinde iki sıra yükseldi. Styles parasını One Direction ile yaptığı müzikten ve solo olarak devam ettirdiği kariyeri ile filmlerde aldığı rollerden kazandı.

Sir Mick Jagger ise tahmini olarak 318 milyon sterlinle Müzik Zenginleri Listesi’nin ilk 10’unda yer alıyor.

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