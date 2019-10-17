Şirin Çetinel kimdir? Şirin Çetinel nereli ve kaç yaşında?

Kameralar karşısına ilk kez Beni Affet dizisi ile geçen Şirin Çetinel hakkında merak edilenler haberimizde... Şirin Çetinel nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Nuran karakterini canlandıran Şirin Çetinel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Şirin Çetinel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ŞİRİN ÇETİNEL KİMDİR?

Tam ismi Zeynep Şirin Giobbi olan Şirin Çetinel, tiyatro sahneleri ve ekranlardan tanınan usta oyuncu: Tomris Çetinel’in kızıdır. Beni Affet dizisinde hayat verdiği Neriman karakteri ile tanınır. Son olarak 2017 yılında yayınlanan Rafadan Tayfa Dehliz Macerası isimli sinema filminde yer almıştır.

Şirin Çetinel şimdilerde, Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Şifanur Gül, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Sevgi Temel, Nur Yazar, Önder Atakanlı gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV’de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol almaktadır.

Şirin Çetinel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Nuran) (TV Dizisi)

2017 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi)

2015 – Rafadan Tayfa (TV Dizisi)

2014 – Beni Affet (Neriman) (TV Dizisi)