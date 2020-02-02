Şirinler: Kayıp Köy filminin konusu ne? Kim seslendirdi?

Şirinler Kayıp Köy filmini Kelly Asbury yönetiyor. İşte Şirinler: Kayıp Köy filminin konusu ve seslendirme kadrosu…
FİLMİ KİMLER SESLENDİRDİ?
Aysun Topar
Rolü : Şirine
Özden Ayyıldız
Rolü : Şirin Ana
Engin Alkan
Rolü : Şirin Baba
Hakan Vanlı
Rolü : Gargamel
Fatih Özacun
Rolü : Güçlü Şirin
Harun Can
Rolü : Gözlüklü Şirin
Ayça Koptur
Rolü : Şirin Fırtına
FİLMİN KONUSU
Şirinler’in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler’in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel’in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel’den önce bulmak Şirinler’in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.