Şirinler Kayıp Köy konusu nedir? Şirinler filmini kimler seslendirdi?

Sadece çocuklar değil, her yaştan herkesin severek izleyeceği Şirinler Kayıp Köy bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Peki Şirinler Kayıp Köy konusu nedir?

ŞİRİNLER KAYIP KÖY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şirinler'in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.

FİLMİ KİMLER SESLENDİRDİ?

Aysun Topar Rolü : Şirine

Özden Ayyıldız Rolü : Şirin Ana

Engin Alkan Rolü : Şirin Baba

Hakan Vanlı Rolü : Gargamel

Fatih Özacun Rolü : Güçlü Şirin

Harun Can Rolü : Gözlüklü Şirin

Ayça Koptur Rolü : Şirin Fırtına