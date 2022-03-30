Sisi ifade verdi: İzzet Yıldızhan ile büyük bir aşk yaşadık

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Sisi lakaplı Seyhan Soylu, savcılıkta ifade verdi. Soylu ifadesinde, "İzzet Bey 30 yıl önce yaşamış olduğumuz aşkla ilgili hâlâ beni unutamamış olacak ki, konuyu başka bir noktaya getirmiş" diyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Hayati ARIGAN

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Türkücü İzzet Yıldızhan, sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun bir televizyon programında kendisine hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Seyhan Soylu bugün İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi.

“İZZET HAKKINDA ÖĞRENDİKLERİMDEN DOLAYI…”

Seyhan Soylu savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Magazin programında söylediğim sözler maksadını aşan sözler değil. İzzet Bey 30 yıl önce yaşamış olduğumuz aşkla ilgili hâlâ beni unutamamış olacak ki, konuyu başka bir noktaya getirmiş. Biz İzzet Bey ile büyük bir aşk yaşadık. O dönem İzzet hakkında öğrendiklerimden dolayı ayrılmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Programda şarkıcı Gülşen’e ağır ithamlarda bulunan İzzet Yıldızhan’ı hiciv sanatı ile eleştirdiğini belirten Soylu, “Asla hakaret etmedim. Ona ne kadar kızsam da o geçmişte sevdiğim bir adamdı. Fakat hiçbir suçum olmadan şahsıma açılan bu davanın ilişkimizin ortaya çıkmasından mütevellittir. İzzet Yıldızhan’la aşk yaşadığıma dair açıklamalarım kesinlikle hakaret suçuna girmez. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum” dedi.

İFADE SONRASI AÇIKLAMA

İfade sonrası açıklama yapan Soylu “Bundan yıllar önce yaşamış olduğumuz bir ilişkiyle ilgili Bahar Candan programda, ‘Anneciğim, aranızda bir ilişki var mı? Böyle bir şey duydum’ diye sordu. Israr edince mecburen söyledim yaşamış olduğumuz ilişkiyi, amacımız deşifre etmek değildi. Ayrıca o tarihte İzzet Yıldızhan şöhreti olmayan, gece kulüplerinde, pavyonlarda sahne alan bir adamken, benim de çok ünlü olmuş olduğum yıllarda yaşamış olduğumuz bir ilişkiydi. Kolumdan bileziklerimi satıp imam getirmesi maalesef ben yıllar sonra öğrendiğimde çok üzülmüştüm” ifadelerini kullandı.

“O GÜN İNTİHAR ETTİM”

Seyhan Soylu, “Annem o tarihte Sayın Başbakan Bülent Ecevit’in danışmanıydı ve bu süreç zarfında annemin kulağına gitti İzzet ile ilişkimiz. Ankara’da iki genel ev kadınıyla birlikte olduğunu öğrenmiş ve onlarla dost olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Maalesef o tarihte bu ilişkiyi bitirmek zorunda kaldım. Ahu Tuba’nın evinde hatta gözyaşlarımı tutamayarak o gün ilaç aldım, intihar ettim, ellerimi kestim. Böyle süreçler oldu. Bu yüzden de ifade vermeye geldim” diye konuştu.

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