Sisi ve Murat Övüç için suç duyurusunda bulunan Yeşim Salkım’ndan flaş hamle

Sanatçı Yeşim Salkım, Instagram hesabında adresini ifşa eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salkım, ayrıca hakkında bulunan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun da zorlama hapsine çarptırılması için mahkemeye başvurdu. Kendisiyle sorunu olanların yasal yollardan halletmesini isteyen Yeşim Salkım, kadın bedeni üzerinden küfür edilmesinin önlenmesini isteyerek, kadına yönelik şiddetle ilgili dernek kuracağını söyledi.

Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sahne aldığı bir mekanda kendisine küfür etmesi üzerine önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Salkım ayrıca Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında da uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

ADRES BİLGİLERİNİ İFŞA ETTİ

Yeşim Salkım yaptığı şikayet ve koruma kararlarının ardından Murat Övüç’ün kişisel bilgilerini Instagram’dan paylaştığı, Seyhan Soylu’nun ise koruma tedbirine uymadığı gerekçesiyle bugün yeniden avukatı Merve Uçanok ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

ZORLAMA HAPSİ TALEBİNDE BULUNDU

Salkım savcılığa sunduğu dilekçede Övüç'ün adres bilgilerini Instagram hesabında ifşa ettiğini belirtti. Salkım ayrıca uzaklaştırma kararı aldırdığı Seyhan Soylu'nun da bu tedbire uymadığı gerekçesiyle mahkemeden zorlama hapsi talebinde bulundu.

SAHNEDE KÜFÜR ETTİ

Adliye önünde açıklama yapan Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok, “2 Ağustos 2020 tarihinde Murat Övüç isimli şahıs sahne aldığı bir işletmede yüzlerce kişinin önünde aleni bir şekilde müvekkilim Yeşim Salkım'a hakaret etti. Murat Övüç'ün sarf ettiği sözler çok ağırdı ve bu sözler hiç şüphesiz ki suç. Biz de bu sebeple dün savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Murat Övüç ve Seyhan Soylu isimli şahıslar hakkında tedbir talebinde bulunduk. Talebimiz kabul edildi” dedi. Tedbir talebine rağmen Seyhan Soylu'nun konuşmaya devam ettiğini belirten avukat Uçanok, “Murat Övüç özür dilemiş olabilir ama bu durum bu eylemin suç olmadığı anlamına gelmiyor. Müvekkilimin haklı davasından vazgeçeceği anlamına hiç gelmez” dedi.

DERNEK KURUYOR

Kadına yönelik şiddette önlemlerin arttırılması gerektiğini belirten Yeşim Salkım ise, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için dernek kuracağım. Kadın bedeni üzerinden insanların küfretmesini istemiyoruz. Ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. Aslında bu da bir başlangıçtır. Müge Anlı'nın programında cinayeti çözmeye çalışan insanlar görmek istemiyorum. Bu emniyetin ve hukukun görevidir. Ve bu böyle olmak zorunda. O yüzden de davamın sonuna kadar arkasında olacağım” dedi.

SORUNU OLAN ADLİYEYE GELSİN

Salkım sözlerine şöyle devam etti:

“Hiç kimsenin de benimle bu konuda tartışmasını istemiyorum. Hak var hukuk var. Benimle ilgili sorunu olan gelir adliyede halleder. Kendi ülkemde ölüp gitmeden bir şey yapmış olurum. Zaten kendi vakfım var. Geleceğimizin Çocukları Vakfı. 96 yılında kurduk. 4 okul yaptırdık ve oradaki çocukları okutup meslek sahibi yapıyoruz. Bu insanlar tacize, tecavüze uğramış şiddet görmüş, terk edilmiş çocuklar. Ben bunu bugüne kadar söylemedim. Gizli tuttum. Çünkü Çok önemli bir konuydu onların nerede olduğunun bilinmemesi gerekiyordu. Yeşim Salkım ne yapmış bu ülkede diyorlar ya. Bundan sonra da kadınlar için bir şeyler yapacağız. Şov meraklısı olsaydım herhalde 96'da kurulmuş bir vakfı şu anda duyuyor olmazdınız. Bundan sonra da madem göstermek gerekiyormuş her yere sizinle gideceğim.”