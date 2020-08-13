Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş nereli, kaç yaşında?

Sitare Akbaş, 1988 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut dizisiyle geçen Sitare Akbaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Sitare Akbaş nereli ve kaç yaşında?

Son olarak İstanbul Sokakları dizisinde rol alan Sitare Akbaş hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Sitare Akbaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tam adı; Makbule Sitare Akbaş’tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kariyerine ilk adımı Beşinci Boyut dizisiyle atan ve Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Zeyno karakteri ile tanınmaya başlayan Sitare Akbaş, daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler dizileriyle devam etmiş, daha sonra İstanbul Sokakları dizisinde yer almıştır. Şimdilerde Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterine hayat veriyor.

Sitare Akbaş'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi

2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi

2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi

2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi

2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi

2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi

2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film

2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi

2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi

2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi

2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi

2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi

2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi

2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi

2007 – Vazgeç Gönlüm

2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi