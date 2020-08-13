Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş nereli, kaç yaşında?

Son olarak İstanbul Sokakları dizisinde rol alan Sitare Akbaş hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Sitare Akbaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
SİTARE AKBAŞ KİMDİR?
Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tam adı; Makbule Sitare Akbaş’tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Kariyerine ilk adımı Beşinci Boyut dizisiyle atan ve Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Zeyno karakteri ile tanınmaya başlayan Sitare Akbaş, daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler dizileriyle devam etmiş, daha sonra İstanbul Sokakları dizisinde yer almıştır. Şimdilerde Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterine hayat veriyor.
Sitare Akbaş'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi
2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi
2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi
2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi
2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi
2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi
2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film
2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi
2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi
2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi
2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi
2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi
2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi
2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi
2007 – Vazgeç Gönlüm
2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi