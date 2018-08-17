Sıtkı Sezgin yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, geçtiğimiz günlerde anjiyo olmuştu. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin’in sağlık durumu hakkında OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı açıklama yaptı.
“ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TESPİT EDİLDİ”
Sıtkı Sezgin’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ramis Çolak, “Sıtkı Sezgin, 14 Ağustos 2018 tarihinde genel durum bozukluğu, oral alım azlığı, bilinç bulanıklığı, tablosuyla hastanemiz acil servisine getirilmiştir. Burada yapılan değerlendirilmesinde çoklu organ yetmezliği tespit edilmiş, iç hastalıkları yoğun bakım ünitesine kabul edilmiştir. Hastaya gerekli tedaviler yapılmakta, hastanın yaşamsal tehlikesi bulunmaktadır” İfadelerini kullandı.
(İHA)