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Sıtkı Sezgin’e büyük vefasızlık
Sıtkı Sezgin’e büyük vefasızlık
Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan "Şişko Nuri" lakaplı sanatçı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.
Magazin 19 Ağustos 2018 - 14:23

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan ve bir süredir tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde dün yaşamını yitiren Sezgin’in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak Samsun Büyük Camisi’ne götürüldü.  Sezgin’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.  Cenaze törenine, Sezgin’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Emin Kar da katıldı. Yapımcı ve oyuncu Sezer İnanoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.  Ünlü oyuncu, 10 yıldır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşamını sürdürüyordu.

 

BÜYÜK VEFASIZLIK

Şişko Nuri'nin cenazesine çok sevdiği ve özlemle beklediği sanat camiasından katılım olmadı.
resimid_5787397(İHA – DHA)

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Son güncelleme: 14:26 - 19.08.2018
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