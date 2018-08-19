Sıtkı Sezgin’in son konuşması ve görüntüsü ortaya çıktı
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Sıtkı Sezgin’in daha önce ortaya çıkmamış bir videosu sosyal medyada yayıldı. Videoda Sıtkı Sezgin’in hayatını kaybetmeden önce huzurevinde bulunan arkadaşlarıyla ve kendisini ziyarete gelen gençlerle gerçekleştirdiği diyolog yer alıyor.