Sivil Cephe konusu ve oyuncuları… Sivil Cephe filminde kimler oynuyor?

Sivil Cephe 2013 yılında vizyona giren ve aksiyon, gerilim içeriğiyle izleyicinin dikkatini çeken bir film. Sivil Cephe’nin konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…
SİVİL CEPHE KONUSU
Chuck Logan'ın yazdığı bir kitaptan uyarlanan film daha sakin bir hayat umuduyla ailesiyle küçük bir kasabaya taşınan eski Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanı Phil Broker’ın (Statham) hikayesini anlatıyor. Ancak işler Broker’ın umduğu gibi olmuyor ve Gator (Franco) adında bir uyuşturucu çetesi lideriyle ters düşüyor. Ryder filmde Gator'la ortak olan eski bir bisikletçiyi canlandırıyor. Yani filmin kötü adamlarının tarafında! Yeni oyunculardan Izabel Vidovic (Up All Night) de filmde Broker'ın kızı Kit rolünde oynuyor.
SİVİL CEPHE OYUNCULARI
James Franco Gator
Jason Statham Phil Broker
Rachelle Lefevre Susan Hatch
Winona Ryder Sheryl Mott
Kate Bosworth Cassie Bodine Klum
Clancy Brown Sheriff Keith Rodrigue
Frank Grillo Cyrus Hanks
Christa Campbell Lydia