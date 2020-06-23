Sivri Akıllılar konusu ve oyuncuları… Sivri Akıllılar ne zaman çekildi?

Zeki Alasya'nın hem oyuncu kadrosunda hem de yönetmenlik koltuğunda oturduğu Sivri Akıllılar filminin konusu ve oyuncu kadrosu halen ilgi görmeye devam ediyor. 1977'de izleyiciyle buluşan Sivri Akıllılar filmi hakkında detaylar haberimizde...

Sivri Akıllılar 1977’de izleyiciyle buluşan ve halen izleyici tarafından keyifle izlenen yapımlardan. Filmde, Zeki ve Metin'in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılır. Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

SİVRİ AKILLILAR KONUSU

Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.

SİVRİ AKILLILAR OYUNCULARI

Zeki Alasya

Zeki

Metin Akpınar

Metin

Gönül Hancı

Sibel

Perran Kutman

Perhan Balyemez

Hulusi Kentmen

Emekli Baş komiser Recai Türkay

Gülümser Gülhan

Süheyla

İsmail Hakkı Şen

Celal

Hüseyin Kutman

Müdür Cesim