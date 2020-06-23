Sivri Akıllılar konusu ve oyuncuları… Sivri Akıllılar ne zaman çekildi?

Sivri Akıllılar 1977’de izleyiciyle buluşan ve halen izleyici tarafından keyifle izlenen yapımlardan. Filmde, Zeki ve Metin'in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılır. Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…
SİVRİ AKILLILAR KONUSU
Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.
SİVRİ AKILLILAR OYUNCULARI
Zeki Alasya
Zeki
Metin Akpınar
Metin
Gönül Hancı
Sibel
Perran Kutman
Perhan Balyemez
Hulusi Kentmen
Emekli Baş komiser Recai Türkay
Gülümser Gülhan
Süheyla
İsmail Hakkı Şen
Celal
Hüseyin Kutman
Müdür Cesim