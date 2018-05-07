Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Beyaz Aşk 29. son bölüm izle

Siyah Beyaz Aşk, son bölüm ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç'ın yer aldığı dizi izleyicilerin sıkı takibinde. Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümünde Aslı ile Ferhat'ın arasındaki ipler kopuyor. Dizi severler Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını internetten araştırıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk hakkında merak edilenler...

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Siyah Beyaz Aşk son bölümünde Ferhat'ın “git” demesi ile masalın bittiğini kabul eden Aslı, kalbi kırılmış bir şekilde evi terk eder. Yeni bir hayata başlamaya kararlı olan Aslı için aşkını geride bırakmak mümkün olabilecek mi? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye ilişkin son ayrıntılar…

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hülya ve Dilsiz'in düğünü Ferhat ile Aslı'yı tekrar bir araya getirecekken düğün gecesi ortaya çıkan beklenmedik tehlike kimi hedef alacaktır? Düğünde yaşanan şok edici olay, Yiğit'in eline Namık Emirhan'ı hapse attıracak çok önemli bir kozu vermiş olacaktır. Yiğit, hedefine doğru ilerlerken atacağı adımlar Ferhat'ı da hayatının en önemli sırrı ile yüzleşmenin eşiğine kadar getirecektir. Ferhat, Namık ile büyük yüzleşmesine giderken, Yiğit'in kurduğu plan başarılı olabilecek midir?

Aslı'nın evden gidişi Vildan'ın Ferhat ile ilgili umutlarını iyice artıracaktır. Ancak, Aslı ve Ferhat aşkının arasına girebilmenin sandığı kadar kolay olmayacağını gören Vildan hayatı ile ilgili önemli bir karar vermenin eşiğine gelir. Vildan'ın bu kararı ne olacaktır?

Cüneyt, Abidin ve Gülsüm'ün kendisine kurdukları oyunu bozduğunu sanırken Gülsüm'ün beklenmedik hamlesi işleri tersine çevirecektir. Gülsüm, Abidin'in eve geri dönmesinin yolunu açarken, Cüneyt ise işlediği hangi suçun bedelini ödemek zorunda kalacaktır?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ FRAGMAN

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM