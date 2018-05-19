Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. frgamanı yayınlandı! Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Aslı'ya kurulacak komplo konu ediliyor. Yüzleşen ikili birbirlerini sevdiklerini bir kez daha anlıyor. Cüneyt'in Aslı'ya kurduğu tuzak amacına ulaşabilecek mi? Ferhat şimdi ne yapacak? İşte ayrıntılar ve Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleme linki...

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Başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fargamanı yayınlandı! Yeni fragmanda yüzleşen Aslı ve Ferhat birbirlerinden kopamayacaklarını anlıyorlar. Cüneyt’in Ferhat’ı oyalayarak Aslı’yı öldürmek istemesi Ferhat’ı adeta çılgına çeviriyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. tanıtımı ve Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleme linki haberimizde…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ferhat, geçmişin hesabını sormak için Namık Emirhan'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor!

Babası berber Necdet'in ölümünün arkasında yatan gerçekleri öğrenmek isteyen Ferhat, Yusuf'a ulaşır. Aslı'dan, Yusuf'u iyileştirmesini istese de olay, beklediği gibi sonuçlanmaz. Aslı, Ferhat'ın onu öldürmesinden korkar ve kaçmasına yardım eder. Aslı'nın kendisine ihanet ettiğini düşünen Ferhat, Yusuf'un oğlunun intikam için gelmesiyle yeniden peşlerine düşer. Ferhat, bu kez kardeşi Yiğit ile karşı karşıya gelir. Yiğit'in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Ferhat, gerçekleri öğrenmek ister. Yiğit, eski defterlerin açılmasına sebep olur. Babasını öldürenin dayısı Namık Emirhan olduğunu itiraf eder.

Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, intikam için onu bulmaya çalışır. Yalnız bu o kadar kolay olmayacaktır. Zira polis ekiplerinin tutukladığı Namık Emirhan, yaşanan araba kazası sonrası kaçmayı başarır. Ferhat'ın, Namık Emirhan'ı öldüreceğini öğrenen Aslı, onu durdurmaya çalışır. Ferhat'ın başını belaya sokmasından korkan Aslı, onun için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını savunur. Ferhat'ı değiştirmeye çalışmasına karşı kendisini ve bebeğini düşünmediğini ileri süren Aslı, gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasından da çekinmektedir.

Aslı, Ferhat'ın gerçek babasının Namık Emirhan'ın olduğunu bilmektedir. Yeter ile Namık'ın konuşmalarına tanık olan Aslı, Yeter'in ricasıyla bunu Ferhat'tan saklamıştı. Ferhat'ın gerçeklerle bu şekilde yüzleşmesini istemeyen Aslı, çaresizce olanları beklemeye başlar.



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferhat, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan Aslı’yı kurtarabilecek mi?

Ferhat ve Aslı, hayatlarına sallantılı şekilde devam etmelerine rağmen ayrılmamayı kafalarına koymuştur. Fakat bu çiftin mutluluğuna mani olmak isteyen Cüneyt ve Jülide, çok haince bir planı harekete geçirir. Ferhat, Cüneyt’i yakaladığını ve her şey için son olacağını düşünürken; Jülide’nin Aslı’yı öldürmek üzere olması tüm düşüncelerini tepetaklak edecektir.

Ferhat, çok geç olmadan Jülide’nin elinden Aslı’yı kurtarmayı başarabilecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK 31. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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