Siyah Beyaz Aşk final izle Siyah Beyaz Aşk neden bitti?

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Siyah Beyaz Aşk dizisinin final bölümünde; Ferhat, beklenen evlilik teklifini gerçekleştiriyor; Aslı bu teklifi büyük mutlulukla kabul ediyor. Ferhat, geçmişi değiştirmeyeceğinin farkındadır. Fakat bu etken, geleceği değiştiremeyeceği anlamına gelmez ve beklenen hamleyi gerçekleştirir. Aslı, Ferhat’ın bu hareketlerine çok şaşırsa da aşırı mutlu olur.

Ferhat, Aslı'yı Jülide'nin kurduğu tuzaktan kurtarır ve hastaneye yetiştirir. Ancak, Aslı ve bebeğin durumu kritiktir. Ferhat'ın gergin bekleyişi Aslı'ya olan aşkının büyüklüğünü anlaması için bir fırsat yaratırken, bu süreç gelecek ile ilgili yeni planlar kurmasını da sağlayacaktır. Ferhat her şeye sıfırdan başlayıp aşklarında yarım kalan ne varsa tamamlamaya karar verir. Ancak, kapattığını düşündüğü meseleler Ferhat'ın peşini kolay bırakmayacaktır.

SİYAH BEYAZ AŞK FİNAL İZLE

SİYAH BEYAZ AŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Siyah Beyaz Aşk'ın final yapması nedeniyle dizi severler bir hayli üzgün. Dizinin final yapma sebeplerinden biri reytinglerinin düşmesi, diğeri ise kanalın el değiştirmesi…

#SiyahBeyazAşk‘ın final bölümünden sana özel ilk sahne şimdi burada! pic.twitter.com/4QtncwUe5B — Kanal D (@KanalD) 28 Mayıs 2018

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Aslı'yı öldürmeye kalkan Jülide büyük bir korku içerisinde, kendisini kurtarmanın yollarını arar. Bu süreçte Namık, Jülide'yi işine yarayacağını düşünerek yanında tutmaya karar verir. Bu karar Jülide'yi bekleyen büyük bir tehlikenin habercisidir. Kendi adına her şeyin bittiğini düşünen Yeter, Namık ile alakalı beklenmedik bir planının içerisine girer. Yeter'in bu sırada yaşayacağı hangi olay onu tekrar hayata ve ailesine bağlayacaktır?

Namık ise yurt dışına kaçmanın yollarını ararken, Yeter'in hasta olduğunu öğrenir. Bu bilgi Namık'ın kaçış planında beklenmedik bir değişikliğe gitmesini neden olur. Namık'ın Yeter ile ilgili kurduğu plan, Aslı ile yeni bir hayata başlamanın eşiğinde olan Ferhat'ı çok büyük bir tehlikenin içerisinde bırakacaktır.